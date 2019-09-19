https://static.news.ru/photo/23550966-dad9-11e9-b8c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда Игнат Игнатьев считает, что ранний выход на пенсию приведёт к росту уровня бедности в стране. Ранее индивидуальный пенсионный возраст предложил ввести в России профессор НИУ ВШЭ Евгений Гонтмахер.

Мы можем дать право выйти на пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам в 60 лет со штрафными санкциями. Но тогда какой размер пенсии будет в России? — цитирует Игнатьева ТАСС.

Гонтмахер уверен, что от всеобщей нормы выхода на пенсию нужно перейти к индивидуальной, чтобы дать людям возможность выходить на пенсию и в 50, и в 70 лет. Игнатьев признал, что индивидуальный выход на пенсию действует во Франции и Германии, но подчеркнул, что там и уровень пенсионного обеспечения граждан выше.

Эта дискуссия развернулась на конференции «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт» в НИУ ВШЭ.

Как писал News.ru, депутаты-коммунисты узнали, что кабмин хочет повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 70 лет. В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа реформы. Косвенным подтверждением, по мнению депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, может быть заявление Минздрава о резком возрастании продолжительности жизни до 78,5 года у женщин и до 68,5 года у мужчин.