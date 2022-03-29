Минтруд предложил ввести закон о сохранении минимального оклада артистам

Минтруд предложил ввести закон о сохранении гарантированного минимума оплаты труда артистам в то время, пока они не занимаются профессиональной деятельностью, пишут «Известия». По информации издания, данная инициатива касается музыкантов, танцоров, актёров и других представителей творческих профессий. В Государственную думу законопроект внесут после того, как его рассмотрят на заседании кабмина.

Член правительственной комиссии России Владимир Груздёв пояснил , что согласно Трудовому кодексу, то время, когда артисты не выступают, оплачивается по трудовым договорам.

При этом законом не предусматриваются какие-то минимальные стандарты оплаты. К тому же норма не сформулирована жёстко и потому на практике часто трактуется как право, а не обязанность администрации выплачивать в таких случаях зарплату творческому работнику, — отметил эксперт.

Груздёв также подчеркнул, что представителям творческих профессий часто занижают выплаты за то время, пока они не заняты спектаклями и репетициями. По его словам, данная проблема стала особенно острой в период пандемии коронавируса, когда большинство мероприятий было отменено.

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