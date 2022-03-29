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Минтруд предложил ввести закон о сохранении минимального оклада артистам

11:05, 29 марта 2022
Минтруд предложил ввести закон о сохранении минимального оклада артистам Сцена из спектакля "Лавр" Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минтруд предложил ввести закон о сохранении гарантированного минимума оплаты труда артистам в то время, пока они не занимаются профессиональной деятельностью, пишут «Известия». По информации издания, данная инициатива касается музыкантов, танцоров, актёров и других представителей творческих профессий. В Государственную думу законопроект внесут после того, как его рассмотрят на заседании кабмина.

Член правительственной комиссии России Владимир Груздёв пояснил, что согласно Трудовому кодексу, то время, когда артисты не выступают, оплачивается по трудовым договорам.

При этом законом не предусматриваются какие-то минимальные стандарты оплаты. К тому же норма не сформулирована жёстко и потому на практике часто трактуется как право, а не обязанность администрации выплачивать в таких случаях зарплату творческому работнику, — отметил эксперт.

Груздёв также подчеркнул, что представителям творческих профессий часто занижают выплаты за то время, пока они не заняты спектаклями и репетициями. По его словам, данная проблема стала особенно острой в период пандемии коронавируса, когда большинство мероприятий было отменено.

Ранее уехавшая в Италию из России Вера Брежнева согласилась дать концерт в РФ за пять миллионов рублей. Об этом сообщил её концертный директор Сергей Сметанин. Артистке предложили выступить на закрытой вечеринке для российского олигарха как за границей, так и в России. Последнее обойдётся олигарху в 5 млн рублей, несмотря на то что он россиянин.

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