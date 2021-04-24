Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину

https://static.news.ru/photo/b98fae7a-a596-11eb-8faf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты предложило упразднить в России понятие потребительской корзины. В ведомстве разработали два приказа: один — о признании утратившим силу положения о потребительской корзине, а второй — об отмене практики ежеквартально устанавливать величину прожиточного минимума, передаёт ТАСС.

Продуктовая корзина — это минимальный набор продуктов питания, необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В неё также входят основные непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания.

В декабре 2020 года был введён новый порядок определения величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь его будут считать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода — половина работающих получает больше этой величины, а половина меньше. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (он увеличится на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по стране — 11 653 рубля (рост составит 3,7%).

Прожиточный минимум раньше определяли каждый квартал, он напрямую зависел от изменения стоимости потребительской корзины. Он является величиной, которая используется для определения минимального размера пенсий, социальных выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и другим категориям граждан.

Ранее Госдума отклонила законопроект об отмене уплаты НДФЛ для россиян с зарплатой, не превышающей двойной МРОТ. Парламентский комитет по бюджету и налогам в заключении объяснил это тем, что МРОТ используется только для социальных целей. Если же инициатива будет принята, работодатели могут начать снижать реально выплачиваемые зарплаты, чтобы избавиться от налоговой нагрузки.