Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину

Министерство труда и социальной защиты предложило упразднить в России понятие потребительской корзины. В ведомстве разработали два приказа: один — о признании утратившим силу положения о потребительской корзине, а второй — об отмене практики ежеквартально устанавливать величину прожиточного минимума, передаёт ТАСС.
Продуктовая корзина — это минимальный набор продуктов питания, необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В неё также входят основные непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания.
В декабре 2020 года был введён новый порядок определения величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь его
Прожиточный минимум раньше определяли каждый квартал, он напрямую зависел от изменения стоимости потребительской корзины. Он является величиной, которая используется для определения минимального размера пенсий, социальных выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и другим категориям граждан.
Ранее Госдума отклонила законопроект об отмене уплаты НДФЛ для россиян с зарплатой, не превышающей двойной МРОТ. Парламентский комитет по бюджету и налогам в заключении объяснил это тем, что МРОТ используется только для социальных целей. Если же инициатива будет принята, работодатели могут начать снижать реально выплачиваемые зарплаты, чтобы избавиться от налоговой нагрузки.