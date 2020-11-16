Минтруд предложил изменить порядок оплаты больничных листов

https://static.news.ru/photo/b6451604-2807-11eb-a0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские работодатели могут перестать оплачивать больничные листы. Минтруд выступил с предложением перенести обязанности по выплатам работникам на Фонд социального страхования (ФСС).

Пилотный проект уже тестируется в ряде регионов РФ. А с нового года процедура станет уже обязательной для всех.

Судя по тем положениям постановления, с которыми я ознакомился, это вполне ожидаемый положительный момент. И для работника, и для работодателя, и для страхователя, и для застрахованного. Кроме того, для регионального фонда социального страхования это тоже положительный момент. Фактически здесь выигрывают все, — прокомментировал инициативу Минтруда медицинский адвокат Дмитрий Айвазян.

Он подчеркнул, что такой порядок упрощает систему оформления выплат, будет меньше бюрократии. На работодателей и на бухгалтерию снизится нагрузка. Юрист, однако, обращает внимание на то, что первые три дня больничного всё равно придётся оплачивать работодателю. По его словам, это будет необходимо для того, чтобы региональный ФСС имел время для изучения предоставленных документов, и для принятия решения по сумме выплат.

Что касается действия работника, то он будет должен предоставлять больничный напрямую в ФСС, прилагая к нему иные необходимые документы. В такой ситуации у компаний не возникнет необходимости направлять на выплаты сотрудникам оборотные средства. В свою очередь работники будут получать средства вне зависимости от того, в каком финансовом положении может находиться работодатель.

ФСС будут осуществлять прямые выплаты не только по обычным больничным. Речь идёт также о листах нетрудоспособности по беременности и родам и о выплатах в случае производственной травмы. Кроме того, в ФСС можно будет получить единовременные выплаты женщинам при постановке на учёт на ранних сроках беременности и при рождении ребёнка, а также ежемесячные пособия на ребёнка до полутора лет, сообщает «Радио 1».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское правительство выделит регионам и Байконуру деньги на субсидии для ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. В начале ноября Минтруд России подготовил проект об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет семьям, чей среднедушевой доход, учитывая ежемесячную выплату на детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.