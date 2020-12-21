Минтруд предложил включить в пособия приёмных детей до семи лет

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В Министерстве труда России разрабатывают поправки в условия выплат пособий для семей, взявших детей под опеку, которые предполагают, что семьи смогут получать пособия до достижения приёмными детьми семилетнего возраста.

Минтруд разработал изменения в правила предоставления выплат на детей от трёх до семи лет включительно. Теперь семьям, которые взяли под опеку ребёнка, такой вид помощи станет доступнее, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

На сегодняшний день родители, взявшие детей под опеку, не получают ежемесячные пособия в период с трёх до семи лет ребёнка, так как он числится на полном обеспечении государства, и при оценке нуждаемости семьи его статус не учитывается.

Проект постановления Минтруда сейчас проходит межведомственное согласование, отмечается в сообщении. Данная инициатива позволит оказать поддержку малообеспеченным семьям, которые берут приёмных детей. На соответствующие выплаты в 2021 году государством будут выделены 276 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что «Справедливая Россия» разрабатывает законопроект о ежемесячных выплатах семьям детей в возрасте до 18 лет. Депутат Олег Шеин предлагал ввести постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам. Он полагает, что данная мера будет способствовать повышению рождаемости. Кроме того, Шеин высказался за регулярные выплаты семьям, которые находятся в трудном финансовом положении.