Минтруд подготовил предложения по индексации выплат работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/6c52ff8a-64ab-11eb-8659-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ направило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Доклад президенту по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам представляет правительство Российской Федерации. Свои предложения Минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке, — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Выплаты этой категории пенсионеров не индексировались с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР.

Как писал NEWS.ru, депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым повторно внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. В нём, в частности, указывается, что согласно последним данным ПФР, число работающих пенсионеров составляет 7,3 млн человек, а их средняя пенсия — 16,5 тысячи рублей. Инициаторы поправок утверждают, что отсутствие индексаций и выплат пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, так как ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами. По оценке парламентариев, для реализации поправок потребуются дополнительные расходы Пенсионного фонда в размере порядка 71 млрд рублей.

Как отмечал ранее замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, в парламенте в ближайшее время возобновится работа по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Он отметил, что рассматриваются варианты как единовременного возвращения индексации, так и её поэтапного восстановления.