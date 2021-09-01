Минтруд пересмотрит правила получения пособий на детей

Заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила «Известиям», что ведомство планирует вновь смягчить правила для получения пособий на детей от трёх до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. На данный момент министерство работает над изменениями правительственного постановления, которое позволит получать пособие несмотря на отсутствие дохода во время беременности.

Мы внимательно изучаем все обращения, поступающие от граждан, по вопросам назначения и выплаты пособий. В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов в прошлых периодах становилась беременность женщины. Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место, — пояснила Баталина.

Замминистра добавила, что есть женщины, которым тяжело даётся их положение, и они вынуждены временно оставлять работу ещё до рождения малыша.

Она также отметила, что в таких ситуациях оказываются женщины, которые оказывают услуги по гражданско-правовым договорам. По словам чиновницы, беременность предлагается считать объективной причиной для отсутствия заработка при применении правила нулевого дохода.

С 1 сентября в России родители будут получать увеличенные больничные выплаты по уходу за ребёнком. Так, сумма выплаты будет составлять 100% среднего заработка вне зависимости от стажа работы. Новая мера социальной поддержки коснётся родителей детей в возрасте до семи лет.