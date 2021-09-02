Минтруд: пенсионерам начали поступать обещанные Путиным выплаты

Министерство труда РФ подтвердило, что российские пенсионеры начали получать на банковские карты единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей во всех регионах страны. Как пишет URA.RU, деньги направлены на счета тех россиян, кто выбрал безналичный способ получения регулярной пенсии.
Остальные пенсионеры
О том, что пенсии начали переводить, сообщила и читательница издания. Она рассказала, что получила 10 тысяч рублей ночью 2 сентября.
Зачисление единовременной социальной выплаты по указу президента РФ 10 тысяч рублей, — такие сообщения стали поступать пенсионерам.
Выплата придёт всем категориям пенсионеров, в том числе работающим.
Ранее указ о единовременной денежной выплате пенсионерам подписал президент РФ Владимир Путин. Необходимость подобной выплаты президент объяснил инфляцией.