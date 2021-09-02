Минтруд: пенсионерам начали поступать обещанные Путиным выплаты

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Министерство труда РФ подтвердило, что российские пенсионеры начали получать на банковские карты единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей во всех регионах страны. Как пишет URA.RU, деньги направлены на счета тех россиян, кто выбрал безналичный способ получения регулярной пенсии.

Остальные пенсионеры получат деньги другими способами вместе с ежемесячной пенсией. Банковские счета пополнят у 30,7 млн человек, ещё 12,7 млн пожилым россиянам деньги принесут на дом или доставят через «Почту России».

О том, что пенсии начали переводить, сообщила и читательница издания. Она рассказала, что получила 10 тысяч рублей ночью 2 сентября.

Зачисление единовременной социальной выплаты по указу президента РФ 10 тысяч рублей, — такие сообщения стали поступать пенсионерам.

Выплата придёт всем категориям пенсионеров, в том числе работающим.

Ранее указ о единовременной денежной выплате пенсионерам подписал президент РФ Владимир Путин. Необходимость подобной выплаты президент объяснил инфляцией.