Минтруд озвучил резкое повышение выплат пособий по беременности

Минимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 63,9 тыс. рублей в 2022 году при обычных родах. Максимальный уровень составит до 360 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства в Instagram.

При осложнённых родах минимальный размер пособия составит 71,2 тыс. рублей, максимальный — 401,3 тыс. рублей. Если роды протекали без осложнений, то за 140 дней мать получит пособие в размере не менее 63 932 рублей, максимальный размер составит 360 164 рубля.

Если были осложнения, то за 156 дней мать получит пособие в размере минимум 71 238 рублей, максимальный размер составит 401 325 рублей.

Рост минимального размера пособий обусловлен индексацией минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей, максимальный размер увеличился за счёт ежегодной индексации.

Ранее в Минтруде сообщали, что некоторые социальные выплаты в России с 1 февраля проиндексируют по уровню инфляции — на 8,4%. Индексация затронет не связанные с размером прожиточного минимума пособия и компенсации.

В 2022 году впервые в соответствии с фактической инфляцией власти повысят материнский капитал, таким было поручение президента России Владимира Путина. В общей сложности выплаты с индексацией предназначаются для почти 16 миллионов россиян.

Путин также предложил проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6%. Об этом он заявил на совещании с членами правительства. Глава государства отметил, что принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Он попросил правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение.