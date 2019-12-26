https://static.news.ru/photo/024a9a3e-27e5-11ea-92f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Работники лишатся способа защиты их трудовых прав, если комиссия по трудовым спорам (КТС) будет ликвидирована. В связи с этим ведомство отказалось поддержать инициативу банков, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась с предложением внести поправки в Трудовой кодекс (ТК) к главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову. АБР предлагала убрать из него статьи, которые касаются комиссий по трудовым спорам, и ликвидировать этот институт, передаёт ТАСС.

Участники рынка рассказали, что решения КТС можно изготовить с помощью двоих сотрудников организации и использовать для махинаций.

Ликвидацию комиссий по трудовым спорам Минтруд не поддерживает, — подчеркнули в ведомстве.

Согласно ТК, индивидуальные трудовые споры подлежат рассмотрению КТС или судом. Работник при этом имеет право выбрать способ разрешения трудового спора и решить, обратиться ему в комиссии или в суд.

Таким образом, ликвидация КТС как органа, призванного обеспечить, прежде всего, защиту и восстановление трудовых прав граждан.

Это фактически лишит работников одного из способа защиты его трудовых прав и снизит гарантированную Конституцией РФ защищённость, — пояснили в Минтруде.

Однако в ведомстве считают важным снизить риски неправомерного использования механизма исполнения решений комиссий по трудовым спорам и работают над этим вопросом.

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