Работники лишатся способа защиты их трудовых прав, если комиссия по трудовым спорам (КТС) будет ликвидирована. В связи с этим ведомство отказалось поддержать инициативу банков, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась с предложением внести поправки в Трудовой кодекс (ТК) к главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову. АБР предлагала убрать из него статьи, которые касаются комиссий по трудовым спорам, и ликвидировать этот институт,
Участники рынка рассказали, что решения КТС можно изготовить с помощью двоих сотрудников организации и использовать для махинаций.
Ликвидацию комиссий по трудовым спорам Минтруд не поддерживает, — подчеркнули в ведомстве.
Согласно ТК, индивидуальные трудовые споры подлежат рассмотрению КТС или судом. Работник при этом имеет право выбрать способ разрешения трудового спора и решить, обратиться ему в комиссии или в суд.
Таким образом, ликвидация КТС как органа, призванного обеспечить, прежде всего, защиту и восстановление трудовых прав граждан.
Это фактически лишит работников одного из способа защиты его трудовых прав и снизит гарантированную Конституцией РФ защищённость, — пояснили в Минтруде.
Однако в ведомстве считают важным снизить риски неправомерного использования механизма исполнения решений комиссий по трудовым спорам и работают над этим вопросом.
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