https://static.news.ru/photo/b331496a-3843-11ea-bde0-fa163e074e61_660.jpg Максим Топилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И.о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не обладает видом на жительство в Болгарии.

Так в Минтруде отреагировали на появившиеся в ряде СМИ соответствующие сообщения, передаёт РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство, а также вид на жительство в другой стране.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты думских фракций на встрече с кандидатом на пост председателя правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу некоторых министерств. Нелицеприятным отзывам подверглись Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры.