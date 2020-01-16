И.о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не обладает видом на жительство в Болгарии.
Так в Минтруде отреагировали на появившиеся в ряде СМИ соответствующие сообщения,
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство, а также вид на жительство в другой стране.
Ранее NEWS.ru писал, что депутаты думских фракций на встрече с кандидатом на пост председателя правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу некоторых министерств. Нелицеприятным отзывам подверглись Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры.
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