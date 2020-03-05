https://static.news.ru/photo/17a28262-5edf-11ea-b9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком готовит запрос в Минтруд с просьбой объяснить работникам порядок оплаты труда в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Сейчас мы сделаем специальный запрос в Минтруд, чтобы досконально всё объяснили и не было никаких спекуляций по поводу того, что кто-то что-то не будет оплачивать, — цитирует РИА Новости Памфилову.

По её словам, 22 апреля станет выходным днём не только для взрослых, но и для школьников, так как большинство избирательных участков будут расположены в школах. Однако закрывать учебные заведения накануне и после дня голосования не будут, поскольку, по словам Памфиловой, в этом нет необходимости.

Как писал NEWS.ru, Памфилова сообщила, что на каждом участке для голосования 22 апреля россияне смогут ознакомиться с поправками к Конституции. Когда поправки к Конституции сформулируют окончательно, для граждан будут изданы специальные информационные брошюры и плакаты.