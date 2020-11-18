Решение не принято: Минтруд объяснил возможную реформу пенсионных выплат

https://static.news.ru/photo/3a55d140-297a-11eb-8c66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменение системы выплат накопительной части пенсии в России обсуждается, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято, заявили в Минтруде. Параметры реформы находятся в стадии проработки.

Как пояснил представитель министерства, Пенсионному фонду России (ПФР) поручено проработать варианты изменений и представить предложения. Для этого ведомству предстоит использовать и данные негосударственных пенсионных фондов, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты намерено изменить минимальный размер пенсионных накоплений, ниже которого гражданину выплачивают всю сумму целиком, а не ежемесячно.

Сейчас выплата происходит, если сумма, которую мог бы получать пенсионер каждый месяц до конца жизни, не превышает 5% от его совокупных пенсионных выплат. Минтруд предложил поменять способ подсчёта, установив границу на уровне 20% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее NEWS.ru писал, что экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин посоветовал молодёжи не рассчитывать на пенсии. По его мнению, система уже через 10 лет может обанкротиться. Предложение Минтруда повысить единовременную выплату пенсионерам, считает он, является свидетельством этого.