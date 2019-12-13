https://static.news.ru/photo/0d30aaae-1da1-11ea-99fa-fa163e074e61_660.jpg Максим Топилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал прогнозируемым сокращение населения в России, которое связано со снижением числа женщин. По его словам, учитывая ситуацию, необходимо вводить дополнительные меры поддержки семей с детьми.

Ранее Росстат сообщил, что естественная убыль населения в стране составила 259,6 тысяч человек за январь — октябрь 2019 года.

Это действительно так, к сожалению. Мы неоднократно объясняли, почему это происходит, что это связано с сокращением количества женщин, — это прогнозируемая история. Со следующего года мы предпринимаем дополнительные меры. Учитывая такую серьёзную ситуацию, нужно постоянно добавлять и добавлять меры, — сказал Топилин журналистам.

Росстат подсчитал, что естественная убыль населения по итогам 2019 года станет рекордной за последние 11 лет, писал NEWS.ru. При этом приток мигрантов не смог повлиять на ситуацию, и численность людей в России снова сокращается.

Основной причиной сложившейся ситуации остаётся сокращение рождаемости, зафиксированное в 80 из 85 регионов страны. Этот показатель, в свою очередь, падает из-за снижения числа женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Сейчас матерями впервые становятся в среднем в 25–34 года, что снижает вероятность рождения второго и последующих детей. Однако смертность в 2019 году тоже уменьшилась — на 27 тысяч человек в сравнении с показателями прошлого года. В правительстве рассчитывают, что население России начнёт прирастать в 2023–2024 годах.