Минтруд объяснил, как родителям-одиночкам получить пособия

Минтруд России разъяснил правила получения пособий для неработающих мам и одиноких родителей. На сайте ведомства сказано, что указанные категории граждан смогут получать выплаты, если в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов был заработок или объективные причины его отсутствия.

При этом пособия для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, будут индексировать ежегодно.

Беременные женщины смогут с 1 июля написать заявление на выплату, даже если встали на учёт до этой даты на ранних сроках.

Приём заявлений осуществляет ПФР с 1 июля. Пособие составит 50% от регионального прожиточного минимума взрослого человека, а пособие родителей-одиночек — половину регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Подать заявление можно на Госуслугах или в территориальных отделениях ПФР.

Российское правительство в четверг рассмотрело проект распоряжения о выделении денег на выплату новых пособий беременным женщинам и неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Деньги поступят из резервного фонда правительства РФ в Пенсионный фонд (ПФР).