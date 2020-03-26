https://static.news.ru/photo/7d72d65e-6f39-11ea-bc26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Повышенный размер выплат по листам нетрудоспособности будет применяться с апреля. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты.

Там уточнили, что улучшение условий оплаты больничных затронет около 2,3 млн человек. На реализацию инициативы потребуется около 7 млрд рублей. В качестве минимальной базы для расчёта больничных листов будут использовать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Минимальная сумма составит 12 130 рублей.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывают исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж восемь и более лет, получают 100% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, при стаже до пяти лет — 60%.