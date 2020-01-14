https://static.news.ru/photo/f8d45440-36a3-11ea-b547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва, Карачаево-Черкесия и Ингушетия стали лидерами по рождаемости в период с января по ноябрь 2019 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, в российской столице, занявшей первое место в этом рейтинге, рост рождаемости составил 3,5% (4,3 тысячи детей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольшее снижение рождаемости — на 13% (почти 10 тысяч детей) — зафиксировано в Московской области.

Мы сейчас ориентируемся не на абсолютное число рождений, а на рост суммарного коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину) или хотя бы его стабилизацию, — приводит слова Топилина «Российская газета».

Министр также предположил, что по итогам 2019 года «коэффициент рождаемости будет примерно 1,5».

Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы правительства Татьяна Голикова высказала уверенность, что стране необходим курс на увеличение рождаемости в семьях. По её словам, это важно «для населения, для самоутверждения страны».