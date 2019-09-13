https://static.news.ru/photo/ff81cd2c-d523-11e9-9022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Назван минимальный размер зарплаты в России в 2020 году. Как говорится в законопроекте Минтруда, он составит 12 тысяч 130 рублей.

Документ планируют рассмотреть на рабочей группе Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Планируется, что вопрос увеличения минимальной зарплаты коснётся около четырёх миллионов россиян, отмечает « Газета.ру ».

Глава Минтруда Максим Топилин ранее заявил, что стандарты МРОТ будут увеличиваться и в дальнейшем. До этого в ведомстве отметили, что за последние три года этот показатель вырос в 1,6 раза. Сообщалось, что именно это влияет на положительные сдвиги в области сокращения неравенства в доходах россиян, писал News.ru.