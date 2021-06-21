Минтруд намерен защитить права самозанятых россиян

Новая форма занятости должна защитить права самозанятых, чьи отношения с заказчиком услуг в настоящее время никак не регламентированы. Соответствующую работу ведёт Минтруд, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным ведомства, на сегодняшний день посредством цифровых платформ обеспечивается занятость не только официально трудоустроенных граждан или индивидуальных предпринимателей, но и самозанятых. При этом последних, занятых посредством цифровых платформ, большинство.

При этом самозанятость — это не форма отношений между исполнителем и заказчиком услуг, это лишь налоговый режим. А сами отношения, которые при содействии платформ складываются между исполнителями услуг и заказчиками, не являются трудовыми отношениями, поскольку потребители услуг не выступают в роли работодателей, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве считают необходимым ввести в правовое русло новую форму занятости, при которой будут описаны отношения между заказчиком и исполнителем. Также необходимым считается регулирование большинства спорных моментов во взаимоотношениях платформы, работника и заказчика.

В настоящее время Минтруд прорабатывает данные вопросы с отраслевым сообществом. Конкретные сроки внесения необходимых изменений в закон о занятости не называются.

Ранее сообщалось, что самозанятые и ИП смогут воспользоваться ипотечными каникулами.