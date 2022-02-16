Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице

Пересмотреть механизм начисления пособий по безработице и прописать статус самозанятых намерено Министерство труда и социальной защиты. Об этом сообщает РБК. Новый законопроект внесут на рассмотрение Госдумы, предположительно, осенью.

По данным издания, ведомство планирует разработать новую концепцию федерального закона «О занятости населения». Он будет адаптирован к современным условиям рынка труда.

Предполагается, что в закон будут внесены изменения, касающиеся порядка выдачи пособий безработным гражданам и закрепления статуса самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для последних в министерстве хотя ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг. Также для них урегулируют вопросы доступа к пенсиям, пособиям и социальным гарантиям.

Также разработчики документа намерены с его помощью бороться с теневой занятостью. Не оставят без внимания также вопросы использования заёмного труда.

Ранее депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал новую версию закона «О занятости населения в РФ». По словам депутата, в новом законе будет расширено понятие «самозанятость», уточнены вопросы пенсии и больничных листов для такой категории работников. В новом документе также будут прописаны определения неконвенциональной и платформенной занятости.