Минтруд хочет упростить использование маткапитала при строительстве дома

https://static.news.ru/photo/ad98580a-54bb-11eb-a249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минтруд предложил исключить представление родителями акта выполненных работ при использовании средств маткапитала на строительство жилого дома.

Согласно проекту постановления, при направлении средств материнского капитала на компенсацию затрат на строительство жилья больше не понадобится отдельного документа, подтверждающего проведение монтажа фундамента, возведение стен и кровли.

Как отметили в ведомстве, родителям достаточно будет предоставить выписку из Россреестра в Пенсионный фонд, что построенный дом находится в собственности, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 8 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий женщинам, передумавшим направлять материнский капитал на формирование накопительной пенсии, в течение полугода с момента поступления средств на счёт ПФР отозвать их и перенаправить на другие цели. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2020 году размер капитала был проиндексирован впервые за длительное время до 466 617 руб. (при рождении первенца) и 616 617 руб. (при рождении второго и последующего ребенка). Действие программы материнского капитала продлено до конца 2026 года.