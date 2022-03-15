Минтруд примет до конца недели меры по поддержке занятости россиян

Минтруд может уже к концу текущей недели принять пакет мер для сохранения занятости россиян и для поддержки компаний, вынужденных приостановить работу для перенастройки производств и логистики. Об этом 15 марта заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков. Он также подчеркнул, что в случае простоя работодатель обязан выплачивать сотрудникам две трети от оклада в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Уже до конца недели мы рассчитываем принять первый пакет мер в сфере занятости, направленный в первую очередь на сохранение занятости граждан и поддержку тех компаний, которые перестраивают работу, — отметил министр труда и соцзащиты РФ.

По его словам, ведомство ежедневно мониторит ситуацию на рынке труда, а федеральная горячая линия Роструда готова круглосуточно принимать звонки россиян. В пресс-службе Минтруда напомнили, что в случае простоя компании по вине работодателя сотрудникам обязаны выплачивать не менее двух третей от средней зарплаты, а в случае простоя из-за проблем с поставками товаров или комплектующих — две трети от оклада.

Трудовой кодекс гарантирует работнику оплату даже в период, когда компании взяли временную паузу для перестройки технологических цепочек или решения вопросов логистики», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, при сокращении штата работодатель должен уведомить сотрудников о своём решении за два месяца, в случае же массового сокращения — за три месяца. В любом случае сотрудники не могут остаться без зарплаты, так как работодатель обязан выплатить средний месячный заработок в качестве выходного пособия. Если же сотрудник захочет уволиться раньше двух-трёх месяцев, он всё равно сможет получать это пособие.

Напомним, ранее министр труда заявил об обеспеченности мер поддержки семей с детьми, в частности, благодаря новому пособию для детей от восьми до 16 лет. По его словам, сейчас поддержку получают вставшие на учёт беременные женщины и родители малышей в возрасте до трёх лет. Также Котяков напомнил о пособии в размере половины прожиточного минимума для одиноких родителей, которое выплачивается с 1 июля 2021 года. Благодаря этим выплатам помощь смогут получить 1,6 миллиона детей до 16 лет.