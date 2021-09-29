Минтруд: дети от трёх лет полностью обеспечены местами в садах

Доступность мест в детских садах России обеспечена на 100% для дошкольников от трёх лет. Ведётся работа по обеспечению полной доступности мест в яслях для детей с полутора лет, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на круглом столе «60-летие Европейской социальной хартии и 25-летие членства России в Совете Европы».

Для помощи в трудоустройстве женщин с маленькими детьми обеспечена стопроцентная доступность мест в государственных детских садах, начиная с трёх лет, — приводит слова Пудова ТАСС.

27 сентября глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что проблема с очередями в детские сады в России практически решена. По словам министра, для детей в возрасте от полутора до трёх лет обеспечено 95% мест. Он отметил, что для ликвидации очередей строятся новые дошкольные учреждения.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о возможности введения дополнительных мер поддержки граждан, в первую очередь семей с детьми.