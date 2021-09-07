Минтруд сократит перечень «запрещённых» для женщин профессий

Перечень «запрещённых» для женщин профессий будет сокращаться по мере развития технологий. Об этом заявил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко, которого цитирует РИА Новости.

Чиновник подчеркнул , что министерство планирует совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин. По его словам, ограничения должны затрагивать только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин.

Ранее сообщалось, что Минтруд России исключил из перечня 456 опасных профессий, запрещённых для женщин, более 100 позиций. Новый список стал актуальным 1 января. Теперь женщины могут работать водителями самосвалов и фур, трактористами, матросами, шкиперами и боцманами, а также машинистами электричек. Также им стали доступны многие профессии на предприятиях тяжёлой промышленности и сложных производствах. Главными критериями в ходе актуализации соответствующего перечня стали факторы, представляющие опасность для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения, а также имеющие отдалённые последствия.