Минтруд будет считать некоторых студентов детьми до 23 лет Министр Котяков: многодетным семьям сохранят льготы при обучении совершеннолетних детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтруд разработал указ, который определяет, какие семьи можно считать многодетными, сообщает URA.ru со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Котякова. Согласно обновленной норме, многодетной будет считаться в том числе та семья, где воспитываются три ребенка, даже если один или несколько детей — совершеннолетние и продолжают обучение на очном отделении вуза или колледжа. За такими семьями сохранятся все льготы, положенные многодетным.

Мы внесли в новую редакцию указ о многодетных семьях. Он предполагает индивидуальный подход к каждому человеку и жизненной ситуации конкретной семьи. В проекте указа, который мы внесли, мы предусмотрели, что в многодетной семье трое детей в возрасте до 18 и до 23, если ребенок продолжает обучение по очной форме, — заявил Котяков.

Указ определит все нюансы, которые будут касаться статуса многодетной семьи. Заместитель директора департамента демографической и семейной политики при Минтруде Елена Семенова отмечала, что обновленная норма уточнит, что многодетной будет считаться и та семья, где один или несколько детей находятся под опекой, но не усыновлены.

Документ обозначит стандарт льгот, которые будут положены многодетным. Региональные власти смогут дополнять эту помощь на местах.

О том, что понятие «многодетная семья» должно быть закреплено юридически, в марте говорил премьер-министр Михаил Мишустин. До сих пор в регионах таковыми считаются семьи с разным количеством детей. Где-то, чтобы получить такой статус, нужно воспитывать не менее пяти детей.