Минтранс РФ выступает против запрета на эксплуатацию старых коммерческих автомобилей. Ввести такое ограничение предложили в Госдуме.
Я за то, чтобы не ограничивать использование тех или иных транспортных средств каким-то сроком службы. Я за то, чтобы ограничивать использование технической готовностью, технической возможностью, — сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума.
Идею запретить эксплуатацию старых автомобилей выдвинула замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина.
Эту инициативу поддержал производитель грузовых автомобилей КамАЗ. В компании уверены, что это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах. Письмо со своими предложениями депутат направила в Минтранс и Минпромторг. Министерство промышленности и торговли уже высказалось против введения подобного ограничения, писал News.ru.