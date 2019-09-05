https://static.news.ru/photo/710e60ee-cfda-11e9-b3ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минтранс РФ выступает против запрета на эксплуатацию старых коммерческих автомобилей. Ввести такое ограничение предложили в Госдуме.

Я за то, чтобы не ограничивать использование тех или иных транспортных средств каким-то сроком службы. Я за то, чтобы ограничивать использование технической готовностью, технической возможностью, — сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума.

Идею запретить эксплуатацию старых автомобилей выдвинула замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина.

Эту инициативу поддержал производитель грузовых автомобилей КамАЗ. В компании уверены, что это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах. Письмо со своими предложениями депутат направила в Минтранс и Минпромторг. Министерство промышленности и торговли уже высказалось против введения подобного ограничения, писал News.ru.