Минтранс высказался о подорожании авиабилетов в России

В Минтрансе заявили, что не знают, по какой методике агрегаторы оценивают рост стоимости авиабилетов, поэтому не будут комментировать информацию о том, что тарифы выросли на некоторых внутренних направлениях на 15–120%.
Ведомство добавило, что во втором квартале текущего года авиакомпании готовы предложить дополнительные провозные ёмкости, что должно оказать положительное влияние на доступность минимальных тарифов для населения.
Ранее в «Известиях» был
Билеты в Томск подорожали на 91% по сравнению с тем же годом, в Нижнекамск — на 88%, а в Ростов-на-Дону — на 36%. При этом полететь в Сочи из Перми можно, купив билет на 58% дороже, чем в 2019 году.
В Минтрансе
Эксперты в свою очередь отметили, что причиной растущей стоимости тарифов стали увеличившиеся затраты авиакомпаний, низкая рентабельность и накопленный убыток прошлого года, писал NEWS.ru.