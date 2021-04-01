Минтранс высказался о подорожании авиабилетов в России

https://static.news.ru/photo/97bc0d0a-850a-11ea-8c73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минтрансе заявили, что не знают, по какой методике агрегаторы оценивают рост стоимости авиабилетов, поэтому не будут комментировать информацию о том, что тарифы выросли на некоторых внутренних направлениях на 15–120%.

Ведомство добавило, что во втором квартале текущего года авиакомпании готовы предложить дополнительные провозные ёмкости, что должно оказать положительное влияние на доступность минимальных тарифов для населения.

Ранее в «Известиях» был опубликован материал, из которого следует, что, по данным агрегаторов «Туту.ру», Кupibilet, OneTwoTrip, цены на некоторые билеты выросли до 120%. Так полёт в Набережные Челны из Москвы обойдётся на 121% дороже, чем в 2019 году.

Билеты в Томск подорожали на 91% по сравнению с тем же годом, в Нижнекамск — на 88%, а в Ростов-на-Дону — на 36%. При этом полететь в Сочи из Перми можно, купив билет на 58% дороже, чем в 2019 году.

В Минтрансе добавили , что в настоящее время наблюдается постепенное восстановление рынка авиаперевозок, который серьёзно пострадал в 2020 году. При этом он отметил, что показатели перевозок ещё далеки от значений 2019 года.

Эксперты в свою очередь отметили, что причиной растущей стоимости тарифов стали увеличившиеся затраты авиакомпаний, низкая рентабельность и накопленный убыток прошлого года, писал NEWS.ru.