Аналитики раскритиковали идею нового сбора при покупке авиабилетов

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Эксперты раскритиковали идею введения нового сбора при покупке авиабилетов, который Минтранс обсуждает с представителями отрасли. Как пишут «Известия», действующие сборы имеют целевое назначение, и в случае введения такого сбора цены на авиабилеты вырастут на его величину.

По словам гендиректора агента по продажам «Альянс-Трэвел» Татьяны Мехед, создание фонда компенсаций пассажирам обсуждалась с 1990-х годов, и может оказаться хорошей идеей при условии, что сбор не будет обременительным для пассажиров. Как отмечает гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий, во избежание подорожания необходимо уменьшить или отменить какой-либо другой сбор. Младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова отмечает, что альтернативой фонду могло бы служить развитие предложений страховых продуктов при продаже авиабилетов. Кроме того, для запуска проекта необходимы чёткие и прозрачные критерии формирования бюджета фонда.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести новый сбор при покупке авиабилетов, который составит от 70 до 250 рублей с одного перелёта. Эти деньги будут направлены в резервный фонд поддержки авиапассажиров на случай форс-мажоров. При этом авторы инициативы считают, что это не приведёт к росту стоимости билетов, так как новый платёж будет формироваться на счёт перераспределения сборов.