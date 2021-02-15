Минтранс утвердил новые правила перевозки животных в поездах

https://static.news.ru/photo/723d5fc6-6fc3-11eb-82a6-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом утверждены Минтрансом России. Об этом сообщил портал правовой информации.

Приказ содержит перечень документов, регламентирующих перевозки в пассажирских поездах мелких домашних животных, а также животных, относящихся к грузам. При этом грузоотправитель должен обеспечить животное подстилкой, кормом и ёмкостями для воды.

Перевозчик обеспечивает условия для поения животных, принятых к перевозке. <...> Проводник должен иметь дополнительные ёмкости с запасом воды на случай непредвиденной задержки вагонов с животными в пути следования, — говорится в документе.

Ранее NEWS.ru писал об истории с толстым котом Виктором. Его не пустили на борт «Аэрофлота» из-за правил, согласно которым вес животного не должен превышать восьми килограммов вместе с переноской, в то время как кот весил 10 килограммов. Из-за этого Виктор должен был лететь в багажном салоне.

Хозяин отказался передавать своего любимца в багаж, испугавшись, что кот погибнет. Он сдал билеты, после чего подыскал похожую кошку, но меньшего веса, прошёл с ней регистрацию на следующий рейс, а в салон самолёта пронёс уже своего толстого кота. Узнав о нарушении правил, «Аэрофлот» лишил Михаила накопленных ранее бонусных миль. После этого один из крупных брокеров, чьё имя не называется, решил подарить владельцу акции «Аэрофлота».