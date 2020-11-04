Минтранс создаст единую навигационную систему на автодорогах

https://static.news.ru/photo/90f1995a-1f32-11eb-bcc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство транспорта планирует создать единую систему навигации на автодорогах России. Ведомство разыграло тендер на 48 млн рублей на проведение научно-исследовательских работ.

Как сообщает «Коммерсант», новая система создаст конкурентную среду и поможет развитию рынка навигационных сервисов.

Её разработка запланирована на период с 2021-го по 2027 год. Минтранс рассчитывает объединить подведомственные ему дорожные IT-сервисы в единый контур. Они будут интегрированы с постоянно обновляющимися картами дорог.

Отмечается, что текущее состояние навигационных систем в стране оценивается как неудовлетворительное. Причина в том, что ведомствам приходится собирать данные для создания геоинформационных сервисов из разных источников. Новая система позволит исключить ряд сложностей.

Пресс-служба Минтранса подчёркивает: внедрение системы позволит снизить себестоимость транспортных услуг благодаря улучшению логистики перевозок. Кроме того, анализ безопасности движения поможет снизить смертность при ДТП. А компании, которые разрабатывают карты и сервисы, получат к системе бесплатный доступ.

Это будет единственное платформенное решение для софтверных компаний, — заявил представитель Минтранса.

Ранее NEWS.ru писал, что финансирование программы обновления городского транспорта в 2021 году в России не будет сокращаться, 12 городов должны получить новые автобусы и троллейбусы.