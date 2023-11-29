Минтранс: случаев ДТП с беспилотными грузовиками на трассе М-11 не было

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С момента запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Нева» в июне 2023 года случаев ДТП с их участием не фиксировалось, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ. По данным ведомства, за прошедшее время такими грузовиками перевезено свыше 11 тыс. тонн груза на расстояние более чем 600 тыс. км.

Движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильной дороге М-11 «Нева» запущено в июне 2023 года и до настоящего времени дорожно-транспортных происшествий с их участием не зафиксировано, — отметили в Минтрансе.

В министерстве считают, что сфера беспилотной коммерческой грузоперевозки в ходе эксперимента продемонстрировала большой потенциал. Перевозчики надеются на расширение географии такого вида доставки грузов. В рамках эксперимента в кабине грузовика находится водитель-испытатель, который контролирует безопасность поездки, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по трассе Москва — Санкт-Петербург начали ездить грузовики КамАЗ, которые способны работать без водителя. Возможность начать коммерческую эксплуатацию беспилотного транспорта появилась благодаря правительственному решению о создании экспериментально-правовых режимов. Правда, перевозить грузы беспилотниками можно только по платной трассе М-11.