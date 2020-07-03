Минтранс РФ: россиянам предложат вложиться в строительство инфраструктуры

https://static.news.ru/photo/9c9bc15e-bdee-11ea-9a95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жителям России предложат механизм вложений в строительство транспортной инфраструктуры, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в рамках открытия дороги в обход Лосево и Павловска.

По словам министра, накануне, 3 июля, в Минтрансе РФ состоялся координационный совет по инвестициям, в ходе которого все отрасли могли высказаться в отношении механизмов привлечения инвестиций. В частности, подробно обсуждались инфраструктурные облигации.

Вполне возможно, это реальный механизм для большинства наших транспортных компаний, транспортных строителей, — подчеркнул Евгений Дитрих, слова которого цитирует ТАСС.

Он также отметил, что Минтранс РФ планирует опробовать механизмы, применяемые Минстроем РФ в жилищном строительстве. Прежде всего речь идёт о привлечении средств с рынка, средств массового пользователя. Возможно, россияне захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов, считает министр.

Механизм Минстроя РФ предусматривает выпуск ипотечных облигаций. Это выданные ипотечные кредиты, которые банки «упаковывают» в ценные бумаги и продают инвесторам. Ключевыми инвесторами в новые ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

В настоящее время прорабатываются различные механизмы инвестирования в строительство транспортной инфраструктуры. Минтранс РФ представит предварительные варианты в июле, заключил Евгений Дитрих.

Введение механизма вложений в строительство транспортной инфраструктуры связано с восстановлением экономики России после пандемии коронавируса. Как писал NEWS.ru, 19 июня проект общенационального плана восстановления экономики был представлен президенту Владимиру Путину премьер-министром Михаилом Мишустиным после доработки. В пресс-службе правительства РФ рассказали, что в проект внесли меры, предложенные Совфедом, торгово-промышленными палатами, Госдумой, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией», «Опорой России», Общероссийским народным фронтом и представителями научного сообщества.

Инициативы были проработаны по итогам встреч первого вице-премьера Андрея Белоусова, которые состоялись по поручению Путина и Мишустина. Изначально документ был представлен президенту 2 июня. Российский премьер поручил доработать национальный план экономики 8 июня. В доработке должны были участвовать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

План восстановления экономики состоит из девяти разделов. Он включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. Россия занимает третье место по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США (около 2,7 млн заразившихся) и Бразилия (более 1,4 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что у Минтранса РФ нет денег на поддержку пассажирских автоперевозчиков.