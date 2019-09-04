https://static.news.ru/photo/daf23de6-cf30-11e9-ad2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство транспорта РФ разрабатывает правила буксировки судов и плавучих объектов на внутреннем водном транспорте. Они должны повысить безопасность судоходства.

Правила позволят осуществить буксировку судна или иного плавучего объекта с учётом хорошей морской практики и без риска гибели судна и/или членов экипажа такого судна, — сообщается на портале нормативных правовых актов.

В настоящее время правила буксировки в РФ не установлены. Планируется, что документ вступит в силу в январе 2020 года.

Как писал News.ru, Министерство просвещения разрабатывает специальные программы, благодаря которым дети будут изучать правила поведения на всех видах транспорта, а также на дорогах. Специально для этого изменят концепцию преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Цель нововведений — научить несовершеннолетних действовать в трудных ситуациях.