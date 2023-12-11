Минтранс РФ планирует ввести новый штраф для водителей «Ъ»: в РФ могут начать штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

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Министерство транспорта России разработало проект постановления правительства, предполагающий введение штрафов за нарушение временных ограничений скорости, сообщает издание «Коммерсант». По его данным, таким образом министерство планирует усилить роль информационных табло на трассах и магистралях. Согласно действующему законодательству, водителей не штрафуют за несоблюдение предписаний, которые выводятся на табло.

Эксперты отмечают, что постановление было разработано на фоне грядущего вступления в силу нового федерального закона. Согласно ему, в России устанавливаются базовые принципы применения и размещения автоматических комплексов. Отдельное внимание в законе также уделяется описанию дополнительных технических деталей, в том числе мест установки предупреждающих знаков в зоне контроля. Отмечается, что изначально штрафы за нарушение временных ограничений скорости прописаны не были.

Информационные табло нередко используются для временного ограничения скорости на МКАД. Обычно такие меры принимаются при ухудшении погодных условий. Предполагается, что в случае принятия постановления о введении штрафов за нарушение временных ограничений скорости также будет необходимо внести изменения в ПДД.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября 2024 года в России вступает в силу закон, вводящий штрафы за превышение средней скорости. Отмечается, что данный штраф был введен еще в 2013 году, однако он был отменен из-за отсутствия понятия «средняя скорость» в КоАП.