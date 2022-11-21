Пассажирам верхних полок в поездах разрешили есть на нижних

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтранс расширил права пассажиров верхних полок в поездах. Согласно утвержденным ведомством изменениям в правила перевозок, они с 1 сентября 2023 года смогут на законном основании садиться на нижние полки, чтобы поесть, сообщает РИА Новости.

В соответствии с новыми правилами, пассажирам верхних полок должен быть предоставлен доступ на нижние для приема пищи утром с 07:00 до 10:00, днем — с 12:00 до 15:00, вечером — с 19:00 до 21:00. На завтрак и ужин им отводится по 30 минут, на обед — час.

До этого данный аспект путешествий в поездах не был закреплен в документах. Решение вопроса было оставлено на усмотрение пассажиров, что нередко приводило к конфликтам между ними.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует убрать вагоны-рестораны из большинства пассажирских поездов. Они останутся только в туристических и фирменных составах. После упразднения вагонов-ресторанов пассажирам поездов планируется предлагать новый список блюд, пригодных для быстрого разогрева.