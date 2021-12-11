Минтранс продолжит разработку QR-кодов на транспортеРБК: Минтранс продолжит разработку QR-кодов на транспорте, хотя ГД отложит их рассмотрение
Минтранс России принял решение о дальнейшей проработке отдельных положений законопроекта о QR-кодах на транспорте, несмотря на то, что в Госдуме решили отказаться от рассмотрения законопроекта, пишет РБК со ссылкой на собственные источники. О том, что в ГД решили отложить ввод кодов, ранее объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом источник издания, близкий к правительству, отмечает, что Минтранс продолжит работу в этом направлении.
В ведомстве
Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провёл работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона, — сообщили в ведомстве.
Вячеслав Володин ранее отметил, что в ГД решили приостановить работу над инициативой. Он напомнил, что о "недопустимости опрометчивых решений" предупредил Владимир Путин.