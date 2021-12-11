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Минтранс продолжит разработку QR-кодов на транспорте

РБК: Минтранс продолжит разработку QR-кодов на транспорте, хотя ГД отложит их рассмотрение
02:20, 13 декабря 2021
Минтранс продолжит разработку QR-кодов на транспорте Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минтранс России принял решение о дальнейшей проработке отдельных положений законопроекта о QR-кодах на транспорте, несмотря на то, что в Госдуме решили отказаться от рассмотрения законопроекта, пишет РБК со ссылкой на собственные источники. О том, что в ГД решили отложить ввод кодов, ранее объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом источник издания, близкий к правительству, отмечает, что Минтранс продолжит работу в этом направлении. 

В ведомстве считают данную меру целесообразной: там займутся работой над "отдельными положениями законопроекта в сфере транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации».

Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провёл работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона, — сообщили в ведомстве.

Вячеслав Володин ранее отметил, что в ГД решили приостановить работу над инициативой. Он напомнил, что о "недопустимости опрометчивых решений" предупредил Владимир Путин.
 

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