Минтранс продолжит разработку QR-кодов на транспорте

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На Сокурова могли завести уголовное дело, если бы он жил в Швейцарии и предложил отказаться от одной из территорий. Такое мнение озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире шоу «Соловьёв Live», комментируя заявления артиста об отделении от России южных территорий. Он добавил, что режиссёр не знает, о чём говорит, и обвинил его в инфантилизме.

Сокуров не понимает, что он говорит. В мировом масштабе. Детское отношение к государству. Люди своей жизнью недовольны во всём мире, давайте распустим все страны и будем жить в анархии и...