Минтранс предложил выдать авиаэкипажам пластиковые наручники для дебоширов

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Законопроект об ужесточении наказания за пытки может быть принят во втором и третьем чтениях в марте 2022 года, приводит «Парламентская газета» слова главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Он подчеркнул, что первое чтение законопроекта пройдёт в начале февраля. Документ, подготовленный Крашенинниковым, а также сенаторами Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым, был внесён в нижнюю палату парламента 20 декабря 2021 года.

Постараемся в феврале — марте второе и третье чтения провести. Общество ждёт, и оно ждёт давно, — подчеркнул Крашенинников. Ранее стало известно, что внесённый в Госдуму законопроект направлен на ужесточение...