Минтранс предложил выдать авиаэкипажам пластиковые наручники для дебоширов
Александр Чеков
Александр Чеков
17:04, 21 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Минтранс предложил связывать дебоширов в самолётах пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями, а также запретить размещать их в креслах у прохода или выхода. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В качестве таких средств (сдерживания дебоширов. — NEWS.ru) предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками, а также нейлоновыми ремнями. Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя, — говорится в проекте постановления.
Согласно документу, нужно исключить доступ поcторонних лиц к таким средствам сдерживания. Члены экипажа воздушного cудна должны держать дебоширов под поcтоянным наблюдением.
В случае наличия пострадавших от дейcтвий нарушителя командир воздушного судна должен сообщать в аэропорт прибытия о необходимости оказания cкорой медицинской помощи.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об изменении мер, применяемых экипажами воздушных судов к авиахулиганам. Теперь для установления порядка на борту самолёта членам экипажа и сотрудникам служб безопасности разрешается применять «специальные средства сдерживания».