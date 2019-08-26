Несколько сотен человек скопилось на железнодорожной станции «Отдых» в ожидании автобусов, которые доставят их на авиасалон «МАКС». Своей очереди ждут специалисты, представители предприятий и журналисты.

По данным «Интерфакса», первые два автобуса отъехали от платформы «Отдых» в 9:00 по Москве. Дорога до места проведения авиашоу заняла у них целый час. В последние полтора часа к станции...