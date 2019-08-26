Минтранс предложил усовершенствовать подготовку пилотов. В частности, как заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Светлана Петрова, предлагается вдвое увеличить сумму финансирования на подготовку одного лётчика.
В настоящее время норматив финансирования подготовки одного пилота в год составляет порядка 600 тысяч рублей. Требуемый объём средств для подготовки одного пилота в год — в два раза больше, — цитирует её РИА Новости.
По её словам, соответствующие предложения уже внесены в правительство. Они будут рассмотрены в сентябре 2019 года. Она добавило, что ведомство также решило усилить подготовку пилотов для SSJ100. Эта необходимость назрела после катастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Следователи считают, что причиной инцидента стала ошибка пилотов, писал News.ru.