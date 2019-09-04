https://static.news.ru/photo/ec56cbb6-cf0c-11e9-8c60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Документ, отменяющий предполётную проверку транзитных пассажиров на внутренних авиалиниях, подготовили в Минтрансе РФ. Об этом сообщила в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке глава департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова.

Она рассказала, что приказ уже направлен в заинтересованные ведомства на согласование, передаёт « Интерфакс ».

По словам Петровой, пассажирам теперь не нужно будет снимать и сдавать на проверку обувь на высоких каблуках и ремни. Отмена досмотра также сократит риски опозданий на рейс.

Кроме того, аэропортам не должны будут строить лишние коридоры и перегородки для разграничения потоков. Такое мнение выразил гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

Упразднение нормы обязательного предполётного досмотра транзитных пассажиров на внутренних рейсах снизит время разворота самолёта и стыковки рейсов, — сказал он в рамках ВЭФ.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров предложило установить «справедливую цену» на услуги такси в аэропортах, писал News.ru.