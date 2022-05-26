Минтранс опроверг введение нового сбора при покупке авиабилетов

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Минтранс РФ не рассматривает вопрос введения дополнительных сборов с авиапассажиров при покупке билетов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Информация о таких сборах ранее появилась в СМИ.

Данный вопрос министерством не рассматривается, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в России могут ввести новый сбор при покупке авиабилетов, который составит от 70 до 250 рублей с одного перелёта. Эти деньги будут направлены в резервный фонд поддержки авиапассажиров на случай форс-мажоров. При этом, по данным издания, авторы инициативы считают, что это не приведёт к росту стоимости билетов, так как новый платёж будет формироваться на счёт перераспределения сборов.

Эксперты в свою очередь раскритиковали идею, напомнив, что действующие сборы имеют целевое назначение и в случае введения нового сбора цены на авиабилеты вырастут на его величину. Чтобы этого не произошло, необходимо будет уменьшить или отменить какой-либо другой сбор или же предложить альтернативу в виде предложений страховых продуктов при продаже авиабилетов, считают аналитики.