Минтранс опроверг сведения о подорожании авиабилетов

https://static.news.ru/photo/abfa4918-9386-11eb-8056-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространённые данные о подорожании авиабилетов не соответствуют действительности. По некоторым направлениям стоимость на них стала ниже. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили представители Министерства транспорта РФ.

В министерстве подчеркнули, что данные о росте стоимости на авиабилеты в сравнении с 2019 годом, которые были опубликованы несколькими агрегаторами, не основываются на сведениях всего рынка. Эту информацию нельзя расценивать как реальное положение дел.

Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России, — цитирует сообщение от ведомства РИА Новости.

Ранее в «Известиях» был опубликован материал, из которого следует, что по данным агрегаторов «Туту.ру», Кupibilet, OneTwoTrip, цены на некоторые билеты выросли до 120%. Так, полёт в Набережные Челны из Москвы обойдётся на 121% дороже, чем в 2019 году. Билеты в Томск подорожали на 91% по сравнению с тем же годом, в Нижнекамск — на 88%, а в Ростов-на-Дону — на 36%.

Как прежде передавал NEWS.ru, в Минтрансе заявили, что не знают, по какой методике агрегаторы оценивают рост стоимости авиабилетов, поэтому не будут комментировать информацию о том, что тарифы выросли на некоторых внутренних направлениях на 15–120%.