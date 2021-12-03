Минтранс не планирует ограничивать использование личного транспорта

Говорить о приходе в Москву устойчивой зимы пока рано. В ближайшие дни морозные волны будут чередоваться с оттепелями. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу, 4 декабря, погода облачная с прояснениями, местами небольшой снег, днём ветер с порывами до 12–14 м/c. Температура воздуха составит от 0 до −2 градусов, что выше климатической нормы...