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Минтранс не планирует ограничивать использование личного транспорта

10:44, 04 декабря 2021
Минтранс не планирует ограничивать использование личного транспорта
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Новая транспортная стратегия не предполагает введение ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный. Те меры, которые собираются реализовать до 2035 года предполагают повышение мобильности граждан и качества их жизни, а также развитие всех видов транспорта, сообщили в Министерстве транспорта РФ, передаёт ТАСС. Ранее появилась информация, что транспортная стратегия министерства предполагает «безальтернативное» ограничение использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее появилась информация, что новая транспортная стратегия, разработанная министерством, предполагает ограничение использования россиянами личных автомобилей, для снижения вреда экологии. Отмечается, что для этого планируется стимулировать переход на электротранспорт - минимизировать использование транспортных средств с неэкологичными двигателями, контролировать дорожный шум и более чем в тысячу раз увеличить число заправок для электромобилей.  

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