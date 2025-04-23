Хотите удивить семью необычным завтраком? Этот азиатский омлет-рулет с нежной рыбой и расплавленным сыром готовится быстро, а вкус получается просто божественным!
Ингредиенты (на 2 порции)
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Филе минтая — 200 г
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Яйца — 3 шт.
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Твердый сыр — 70 г
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Зеленый лук — 3 перышка
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Соевый соус — 1 ст. л.
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Кунжутное масло — 1 ч.л .
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Соль, перец — по вкусу
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Растительное масло — для жарки
Приготовление:
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Минтай нарежьте тонкими полосками, посолите, поперчите и обжарьте 3–4 минуты на среднем огне.
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Взбейте яйца с соевым соусом и кунжутным маслом.
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Вылейте яичную смесь на сковороду, готовьте на медленном огне под крышкой 5 минут.
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Посыпьте тертым сыром и зеленью, выложите рыбу.
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Аккуратно сверните рулет при помощи лопатки.
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Держите на огне еще 2 минуты, чтобы сыр расплавился.
Рулет получается особенно вкусным, если дать ему постоять 5 минут перед нарезкой. Украсьте кунжутом и свежими овощами — получится не только вкусно, но и красиво! Такой завтрак зарядит энергией на весь день.
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