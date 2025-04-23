Минтай в сырно-омлетной шубке: обалденный завтрак по-азиатски за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить семью необычным завтраком? Этот азиатский омлет-рулет с нежной рыбой и расплавленным сыром готовится быстро, а вкус получается просто божественным!

Ингредиенты (на 2 порции)

Филе минтая — 200 г

Яйца — 3 шт.

Твердый сыр — 70 г

Зеленый лук — 3 перышка

Соевый соус — 1 ст. л.

Кунжутное масло — 1 ч.л .

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Минтай нарежьте тонкими полосками, посолите, поперчите и обжарьте 3–4 минуты на среднем огне. Взбейте яйца с соевым соусом и кунжутным маслом. Вылейте яичную смесь на сковороду, готовьте на медленном огне под крышкой 5 минут. Посыпьте тертым сыром и зеленью, выложите рыбу. Аккуратно сверните рулет при помощи лопатки. Держите на огне еще 2 минуты, чтобы сыр расплавился.

Рулет получается особенно вкусным, если дать ему постоять 5 минут перед нарезкой. Украсьте кунжутом и свежими овощами — получится не только вкусно, но и красиво! Такой завтрак зарядит энергией на весь день.

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