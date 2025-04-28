Отличный рецепт для дачи — минимум усилий, максимум вкуса. Рыба получается сочной, с хрустящей сырно-картофельной корочкой.

Ингредиенты:

  • филе минтая — 500 г;

  • картофель отварной — 2–3 шт.;

  • сыр твердый — 100 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварной картофель натрите на терке. Сыр натрите и добавьте к картофелю.

  2. Вбейте яйцо, посолите, добавьте специи. Перемешайте до густой массы.

  3. Филе минтая посолите, поперчите.

  4. Обваляйте каждое филе в сырно-картофельной массе.

  5. Выложите на решетку гриля. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки.

  6. При желании можно завернуть в фольгу — рыба будет еще нежнее.

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