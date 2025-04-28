Минтай в хрустящей «шубке» на гриле — балдежный рецепт для дачи

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Отличный рецепт для дачи — минимум усилий, максимум вкуса. Рыба получается сочной, с хрустящей сырно-картофельной корочкой.

Ингредиенты:

филе минтая — 500 г;

картофель отварной — 2–3 шт.;

сыр твердый — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

Отварной картофель натрите на терке. Сыр натрите и добавьте к картофелю. Вбейте яйцо, посолите, добавьте специи. Перемешайте до густой массы. Филе минтая посолите, поперчите. Обваляйте каждое филе в сырно-картофельной массе. Выложите на решетку гриля. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки. При желании можно завернуть в фольгу — рыба будет еще нежнее.

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