Отличный рецепт для дачи — минимум усилий, максимум вкуса. Рыба получается сочной, с хрустящей сырно-картофельной корочкой.
Ингредиенты:
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филе минтая — 500 г;
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картофель отварной — 2–3 шт.;
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сыр твердый — 100 г;
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яйцо — 1 шт.;
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соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление:
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Отварной картофель натрите на терке. Сыр натрите и добавьте к картофелю.
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Вбейте яйцо, посолите, добавьте специи. Перемешайте до густой массы.
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Филе минтая посолите, поперчите.
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Обваляйте каждое филе в сырно-картофельной массе.
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Выложите на решетку гриля. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки.
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При желании можно завернуть в фольгу — рыба будет еще нежнее.
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