Минтай по-новому! Норвежское фиш-филе с ликёром и пармезаном — это невероятная вкуснятина. Нежное филе по-норвежски с изысканными нотками — хрустящий пармезановый кляр и лёгкий аромат ликёра придают блюду средиземноморский шарм! В Норвегии рыбу готовят с уважением к её натуральному вкусу — просто, но со знанием секретов.