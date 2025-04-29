Минтай по-новому! Норвежское фиш-филе с ликёром и пармезаном — это невероятная вкуснятина. Нежное филе по-норвежски с изысканными нотками — хрустящий пармезановый кляр и лёгкий аромат ликёра придают блюду средиземноморский шарм! В Норвегии рыбу готовят с уважением к её натуральному вкусу — просто, но со знанием секретов.
Ингредиенты
- Филе минтая — 500 г
- Сливочное масло — 50 г
- Апельсиновый ликёр (Cointreau или Grand Marnier) — 2 ст. л.
- Тёртый пармезан — 50 г
- Лимон — ½ шт.
- Укроп — 5 веточек
- Соль, белый перец — по вкусу
- Мука для панировки — 2 ст. л.
- Яйцо — 1 шт. (взбитое, для кляра)
Приготовление
- Филе промокнуть салфеткой, нарезать порционно, сбрызнуть ликёром, посолить, поперчить. Оставить на 10 минут.
- Приготовить кляр: смешать муку с пармезаном, обмакнуть рыбу во взбитое яйцо, затем в сырно-мучную смесь.
- Растопить масло в сковороде, добавить 1 ст. л. оливкового масла. Жарить на среднем огне 3--4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Секреты:
- Ликёр можно заменить коньяком для более глубокого вкуса.
- Пармезан в кляре создаёт хрустящую корочку с ореховыми нотками.
- Подавать с лимонным ризотто или салатом из рукколы.
Калорийность: 180 ккал/100 г.
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