Минтай по-новому! Норвежское фиш-филе с ликёром и пармезаном — это невероятная вкуснятина. Нежное филе по-норвежски с изысканными нотками — хрустящий пармезановый кляр и лёгкий аромат ликёра придают блюду средиземноморский шарм! В Норвегии рыбу готовят с уважением к её натуральному вкусу — просто, но со знанием секретов.

Ингредиенты

  • Филе минтая — 500 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Апельсиновый ликёр (Cointreau или Grand Marnier) — 2 ст. л.
  • Тёртый пармезан — 50 г
  • Лимон — ½ шт.
  • Укроп — 5 веточек
  • Соль, белый перец — по вкусу
  • Мука для панировки — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт. (взбитое, для кляра)

Приготовление

  1. Филе промокнуть салфеткой, нарезать порционно, сбрызнуть ликёром, посолить, поперчить. Оставить на 10 минут.
  2. Приготовить кляр: смешать муку с пармезаном, обмакнуть рыбу во взбитое яйцо, затем в сырно-мучную смесь.
  3. Растопить масло в сковороде, добавить 1 ст. л. оливкового масла. Жарить на среднем огне 3--4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Секреты:

  • Ликёр можно заменить коньяком для более глубокого вкуса.
  • Пармезан в кляре создаёт хрустящую корочку с ореховыми нотками.
  • Подавать с лимонным ризотто или салатом из рукколы.

Калорийность: 180 ккал/100 г.

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