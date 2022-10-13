Минстрой захотел продлить льготную ипотеку на новостройки

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Минстрой России назвал целесообразным продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В министерстве при этом уточнили, что необходимо исходить из результатов практической реализации, а также принимать совместное с правительством России решение. Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал изданию, что в настоящее время спрос на жилье падает — до 12% на вторичное жилье и до 23% на первичное, а предложение растет.

При этом надо будет исходить из результатов практической реализации и принимать совместное решение с правительством РФ, — сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперты строительного рынка отмечают, что продление программы льготной ипотеки может простимулировать спрос и поддержать строительную отрасль в условиях санкций.

Сбербанк ранее повысил ставки по базовым ипотечным кредитам на 0,5 п. п., до 10,4%. Увеличение коснулось ставок по базовым программам «Вторичное жилье» и «Новостройки», ставки по программам с господдержкой остались без изменений. На повышение ставок помимо ключевой ставки ЦБ повлиял рост доходности облигаций федерального займа, который наблюдался в течение месяца.