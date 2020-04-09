Минстрой составил памятку об услугах ЖКХ в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/6b0b2288-7a69-11ea-903f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минстроя Владимир Якушев рассказал о важности своевременного информирования граждан о принятых мерах в связи с необходимостью самоизоляции. Совместно с ОНФ ведомство подготовило памятку об услугах ЖКХ.

В ней рассказывается о возможности дистанционного взаимодействия с организациями ЖКХ, в том числе об оплате, передаёт ТАСС. Кроме того, авторы рекомендуют отказаться от проведения общего собрания собственников.

Замглавы Минстроя Максим Егоров отметил, что вся отрасль ЖКХ в настоящий момент работает в усиленном режиме и принимаются дополнительные меры безопасности.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минстрое предложили включить во второй пакет антикризисных мер докапитализацию Фонда защиты дольщиков в 2020 году в размере 60 млрд рублей. По словам главы ведомства Владимира Якушева, инициатива основана на итогах анализа текущей ситуации в долевом строительстве и условиях, в которых работают застройщики. Средства будут направлены на завершение замороженных проектов и выплату компенсаций.