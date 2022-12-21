Минстрой рассказал, как восстанавливают Донбасс Минстрой: органы власти лично координируют строительные работы на Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители федеральных и региональных органов власти принимают личное участие в координации работ по восстановлению Донбасса, заявили NEWS.ru в Минстрое. В ведомстве уточнили, что данное решение облегчило организацию строительного процесса — завоз материалов, доставку грузов, транспортировку специалистов. Всего в рамках программы шефской помощи особенно активно участвуют 55 регионов России.

В восстановительных работах в рамках программы шефской помощи особенно активно участвуют 55 регионов России. На сегодняшний момент в рабочий процесс вовлечены 7 федеральных и 404 подрядные организации, — рассказали в Минстрое.

Речь, в том числе, идет об объектах образования, здравоохранения культуры и спорта, добавили в министерстве. Всего на различных объектах трудятся ежедневно 60 тысяч специалистов, а к работе привлечены 3,5 тысячи единиц спецтехники.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. В рамках встречи стороны обсудили ситуацию с обеспечением жителей региона жильем, водой, теплом, а также здравоохранением. По словам Пушилина, несмотря на проведенную работу по восстановлению водоснабжения, проблема решена лишь частично. Врио главы ДНР добавил, что теплоснабжение в регионе невозможно наладить полноценно из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.