Минстрой предложил упростить процесс подключения к инженерным сетям

https://static.news.ru/photo/d071a9a2-21a9-11eb-80bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Министерство строительства и ЖКХ подготовило проект постановления об упрощении процесса подключения к инженерным сетям.

Согласно данным пресс-службы ведомства, документ уже внесён в правительство.

Предлагается установить возможность заключения договора на подключение (технологическое присоединение) объекта федерального, регионального или местного значения к инженерным сетям на основании проекта межевания и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории до его образования, — уточнили в Минстрое, отметив необходимость того, чтобы такой земельный участок был свободен от прав третьих лиц.

Также в случае согласования проекта постановления сроки предоставления техусловий или отказа в их выдаче будут сокращены в сфере теплоснабжения с 14 до 7 рабочих дней, газоснабжения — с 10 до 7 рабочих дней.

По словам статс-секретаря — замглавы Минстроя Татьяны Костаревой, за счёт документа планируется уменьшить и сроки работы над проектами по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры.

Проект постановления подготовлен в рамках реализации общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан, роста экономики и долгосрочных структурных изменений, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты предложили увеличить штрафы за нарушения при предоставлении ЖКУ.