Минстрой предложил поднять плату за воду в домах без счетчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минстрой предложил городам федерального значения самостоятельно установить повышающие коэффициенты на оплату за воду для жильцов, которые не поставили счетчики или просрочили их поверку, пишет «Российская газета». Это сделано с той целью, чтобы избавить управляющие организации от лишних расходов в многоквартирных домах.

На текущий момент плата за воду начисляется по нормативу потребления, умноженному на полтора.

Газета, ссылаясь на пояснительную записку к проекту постановления сообщает, что в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе в ряде квартир отсутствуют счетчики. Отсюда следует, что в этих квартирах может проживать большее количество человек, чем зарегистрировано. Это способно привести к росту начислений на общедомовые нужды и увеличить расходы управляющих компаний.

Минстрой считает, что решение этой проблемы заключается в наделении Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя полномочиями к повышению коэффициента начисления к нормативу потребления домов. В ведомстве считают, что такая инициатива поспособствует увеличению числа жильцов, которые захотят установить счетчики.

В пояснительной записке также говорится, что необходима детальная проработка этого решения, чтобы избежать внезапного социального груза и предотвратить последствия для здоровья граждан.

Президент России Владимир Путин ранее поручил пересмотреть тарифную политику в сфере ЖКХ с учетом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры в стране. По указу главы государства, к 1 декабря будет разработана и утверждена программа модернизации коммунальной инфраструктуры с возможностью ее продления до 2030 года.